Bakan Turhan:  Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Turhan:  Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız (2) - Son Dakika

Bakan Turhan:  Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız (2)

6 saat önce

BAKAN TURHAN, NAKLİYECELER İLE BİR ARAYA GELDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi.

Bakan Turhan:  Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız (2), System.String[]

BAKAN TURHAN, NAKLİYECELER İLE BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Bakan Turhan, Kırıkkale- Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde, nakliyecilerle bir araya geldi. Zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunlarının giderilmesini isteyen nakliyecileri dinleyen Bakan Turhan, talepleri not aldı. Bakan Turhan, dinlenme tesisinde yemek yiyen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Bakan Turhan'a, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de eşlik etti.

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,


Mehmet Cahit Turhan, Kırıkkale, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
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