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Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5...
6 saat önce
Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5 milyar lira katkı sağladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5 milyar lira katkı sağladığını bildirdi
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