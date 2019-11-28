Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5...
Son Dakika Ekonomi Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5...

6 saat önce

Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5 milyar lira katkı sağladığını bildirdi.

Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5..., System.String[]

Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5 milyar lira katkı sağladığını bildirdi

Avrasya Tüneli, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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