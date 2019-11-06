Bakan turhan, çin trenini uğurladı-detay -ham görüntü ftp'ye yüklenecek
7 saat önce
Bakan Turhan, Çin trenini uğurladı-Detay -Ham görüntü FTP'ye yüklenecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:40 Kaynak: DHA
Bakan Turhan, Çin trenini uğurladı-Detay -Ham görüntü FTP'ye yüklenecek
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