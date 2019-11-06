Son Dakika Haberleri: Bakan turhan, çin trenini uğurladı-detay -ham görüntü ftp'ye yüklenecek
Son Dakika Güncel Bakan turhan, çin trenini uğurladı-detay -ham görüntü ftp'ye yüklenecek

Bakan turhan, çin trenini uğurladı-detay -ham görüntü ftp'ye yüklenecek

7 saat önce

Bakan Turhan, Çin trenini uğurladı-Detay -Ham görüntü FTP'ye yüklenecek.

Bakan Turhan, Çin trenini uğurladı-Detay -Ham görüntü FTP'ye yüklenecek

Bakan turhan, çin trenini uğurladı-detay -ham görüntü ftp'ye yüklenecek

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talisca'yı Çin vatandaşı yapmak için harekete geçildi
Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 01:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan turhan, çin trenini uğurladı-detay -ham görüntü ftp'ye yüklenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]