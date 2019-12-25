Bakan Turhan'dan Adana'daki sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan'dan Adana'daki sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Turhan'dan Adana'daki sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı Açıklaması

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Adanalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bakan Turhan'dan Adana'daki sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Adanalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sel nedeniyle çökme yaşanan İmamoğlu- Kozan yolunda gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız." açıklamasında bulundu.

Turhan, Twitter hesabından, Adana'da iki günden bu yana etkili olan sağanak sonucu meydana gelenlere ilişkin, "Adanalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sel nedeniyle çökme yaşanan İmamoğlu-Kozan yolunda gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Gece gündüz çalışıp yolu en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Mehmet Cahit Turhan, İmamoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:44 Kaynak: AA
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