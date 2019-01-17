Bakan Turhan'dan Antalya-İzmir Arası Hızlı Tren ve Otoyol Müjdesi

Bakan Turhan'dan Antalya-İzmir arası hızlı tren ve otoyol müjdesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla bağlamayı, hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz" "Bununla ilgili proje çalışmalarımız da devam ediyor.

Bakan Turhan'dan Antalya-İzmir arası hızlı tren ve otoyol müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

"Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla bağlamayı, hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz"

"Bununla ilgili proje çalışmalarımız da devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz"

"Antalya'nın ulaşımı daha rahat, konforlu, ekonomik bir seviyeye gelecek"



ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya-İzmir arasını hızlı tren ve otoyolla bağlamayı planladıklarını belirterek, "Bununla ilgili proje çalışmalarımız da devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya'ya gelerek Konyaaltı ilçesinde yapımı devam eden Serbest Bölge Köprülü Kavşağı yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada bilgiler alan Bakan Turhan, ardından Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Antalya Çevre Yolları Kontrol Şefliğine gelerek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, Antalya'nın turizm ve tarım konusundaki önemine dikkat çekip, buna bağlı kentte oluşan trafik sıkıntısına işaret etti.

Gelişen Türkiye ile birlikte Antalya'nın da bu durumdan nasibini aldığını belirten Turhan, Antalya'nın çevre illerle olan karayolu bağlantılarını önemli ölçüde bölünmüş hale getirdiklerini söyledi. Özellikle Antalya merkezli yolların kesişen önemli akslarının birleştiği yerlerde köprülü kavşak yapma ihtiyacı duyulduğunu ifade eden Turhan, "Bugün Antalya sahil yolu ve Burdur-Antalya-Kemer istikametinde bulunan köprülü kavşağımızın şantiyesinde bulunuyoruz. Burası özellikle yaz aylarında hem zemin kavşağın mevcut trafiği geçirmekte çok zorlandığı, trafik akışında tıkanıklıklara neden olduğu bir kavşaktı. Burayı köprülü kavşak haline getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanarak köprülü kavşak haline gelecek ve kesintisiz trafik akım koşullarında hizmet verecek" dedi.

Antalya'nın komşu illerle olan bağlantısında da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Turhan, "Akdeniz sahil yolu, gerek Mersin istikametinde, gerekse Fethiye-Muğla istikametindeki bölünmüş yol çalışmalarımız devam etmekte. Yine Alanya çevreyolunda çalışmalarımız devam ediyor. Antalya ilimizi Anadolu'ya bağlayan, iç kesimlerdeki güzergahlarda da iyileştirme çalışmalarımız devam etmekte. Bunlardan Afyon-Burdur istikameti, Konya-Seydişehir ve Beyşehir istikameti. Yine Konya ilimizin Alanya'ya bağlantısını sağlayan Hadim-Taşkent Alanya yolu, halk dilinde Kuşyuvası olarak bilinen kesimde yol standartlarını iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Tabi Toroslar'ın bulunduğu bu arazide tünellerle, viyadüklerle bu güzergahları iyileştirme, standartlarını yükseltme ve seyahat süresini kısaltma amacıyla yaptığımız projelerde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Antalya'nın ulaşımı daha rahat, konforlu, ekonomik bir seviyeye gelecek"

Antalya'ya diğer illerden konforlu ve kısa süreli seyahat için turizme katkı yapmak, tarım ürünlerinin de ihracatını kolaylaştırmak için yollarda iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Turhan, "Bunların önemli kısmı aslında tamamlandı. Bazı kritik yerlerdeki tünel ve viyadük imalatların bulunduğu kesimlerde çalışmaları hızlandırdık. Bunları da kısa sürede tamamlayıp hizmete aldığımızda Antalya'nın ulaşımı daha rahat, konforlu, ekonomik bir seviyeye gelecek" dedi.

Antalya-İzmir hızlı tren ve otoyolla bağlanacak

Antalya'daki yapımı devam eden Gazipaşa Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı ile Demre yat limanını bu yıl içerisinde hizmete açacaklarını bildiren Bakan Turhan, bugüne kadar Antalya'ya 11 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bunların 1 milyar liralık bölümünün yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldığını aktardı.

Son olarak önemli bir müjdeyi de basın mensuplarıyla paylaşan Bakan Mehmet Cahit Turhan, Antalya'yı İzmir'e hızlı tren ve otoyolla bağlamayı planladıklarını açıkladı. Turhan, "Bu yatırımlara ilave olarak Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla bağlamayı, hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız da devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" dedi.

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