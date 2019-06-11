Bakan Turhan'dan Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay
8 saat önce
Bakan Turhan, İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi sonucunun onaylandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:23
Bakan Turhan, İzmir- Aydın
Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya
'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın- Denizli
Otoyolu ihalesi sonucunun onaylandığını bildirdi.
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