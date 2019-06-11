Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay
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Bakan Turhan'dan Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay

8 saat önce

Bakan Turhan, İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi sonucunun onaylandığını bildirdi.

Bakan Turhan'dan Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay, System.String[]
Bakan Turhan, İzmir- Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın- Denizli Otoyolu ihalesi sonucunun onaylandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:23 
Antalya, Aydın, Denizli, Ekonomi
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