Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan Bayram mesajı
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Bakan Turhan'dan Bayram mesajı

47 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerle kutladığını belirterek, "Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum.

Bakan Turhan'dan Bayram mesajı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerle kutladığını belirterek, "Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Turhan, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazanı Şerif'i geride bırakarak milletçe, muhabbetle kucaklaşılan bir bayrama daha kavuşulduğunu kaydetti.
Turhan, "Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Herkes sevdiklerine daha kolay kavuşsun diye son 17 yıldır, ülkenin her şehrini birbirine bölünmüş yollarla, demir yolları, deniz ve hava yollarıyla bağladıklarına dikkati çeken Turhan, sevginin, barışın, dostluğun en üst düzeyde yaşandığı, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede uyulması, daha dikkatli ve duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması uyarısında bulundu.
Bayram coşkusunun gönülleri şenlendirmesi, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni eden Turhan, şunları kaydetti:
"Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, mübarek Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenabı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Nice bayramlara."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:00 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Ekonomi
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