Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan "Büyük Göç" Açıklaması

Bakan Turhan'dan "Büyük Göç" Açıklaması

21 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının 45 saatte kazasız bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Bakan Turhan'dan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının 45 saatte kazasız bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Bakan Turhan, Twitter hesabından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Dünya havacılığına örnek olacak büyük taşınmayı 45 saatte kazasız belasız tamamladık. Bu süreçte çağrımıza olumlu yanıt vererek trafiği aksatmamak için desteğini esirgemeyen İstanbullu hemşirelerime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekonomi
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