Bakan Turhan'dan deprem için

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Cahit Turhan, paylaşımında, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ne yazık ki üzücü haberler de geliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.