Bakan Turhan'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Turhan'dan deprem için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Ekonomi

Bakan Turhan'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Turhan'dan deprem için

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Cahit Turhan, paylaşımında, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ne yazık ki üzücü haberler de geliyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Cahit Turhan, Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Turhan'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]