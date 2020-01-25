Bakan Turhan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Turhan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede iletişim ve ulaşımla ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir.

Bakan Turhan'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede iletişim ve ulaşımla ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ'daki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bölgede iletişim ve ulaşım kanallarının açık tutulması için gösterilen özene dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir."

Mehmet Cahit Turhan, Twitter, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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