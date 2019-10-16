Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan "engelsiz ulaşım" mesajı
Son Dakika Güncel Bakan Turhan'dan 'engelsiz ulaşım' mesajı

Bakan Turhan'dan "engelsiz ulaşım" mesajı

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında 24 engelli vatandaşı Ankara YHT Garı'ndan Eskişehir'e uğurlarken, "Engellilere yönelik projelerimiz hiç bitmeyecek.

Bakan Turhan'dan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında 24 engelli vatandaşı Ankara YHT Garı'ndan Eskişehir'e uğurlarken, "Engellilere yönelik projelerimiz hiç bitmeyecek." dedi.

Turhan, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında Ankara YHT Garı'nda düzenlenen törenle aralarında yetişkin ve çocukların da bulunduğu 24 engelliyi Eskişehir'e yolcu etti.

Bakan Turhan, uğurlama öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de tüm ulaşım sistemlerinden engelli vatandaşların faydalanması için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını, bunlarla ilgili düzenlemeler ve yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Engellilerin toplum içinde yer almaları için ulaşım araçlarında teknik donanımları hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, bu kişilere yönelik teşvik edici indirimleri de yaptıklarını bildirdi.

Turhan, engellilerin toplumun parçası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Onlar içimizde. Engellilerle beraber yaşamayı, onlardan faydalanmayı ve birlikte olmayı bizim bir hayat biçimi olarak kabul etmemiz gerektiğini, bu konuda hükümet ve bakanlık olarak her türlü desteği verdiğimizi belirtmek isterim. Türkiye diğer ülkelere göre bu konuda iyi noktada. Engellilere yönelik yapılan projeler hiç bitmeyecek, hayat devam ettikçe sürecek. Biz engelli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız ve onların elinden tutmaya devam edeceğiz."

Turhan, projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür belgesi verdi, ardından engelli vatandaşları Eskişehir'e uğurladı.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı Fransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:27:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan "engelsiz ulaşım" mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]