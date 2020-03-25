Bakan Turhan'dan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Turhan'dan 'Evde Kal Türkiye' çağrısına destek - Son Dakika

Bakan Turhan'dan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek

6 saat önce

Bakan Turhan'dan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı sararak Türkiye'de de görülen 'Korona virüs'ten korunmak için...

Bakan Turhan'dan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı sararak Türkiye'de de görülen 'Korona virüs'ten korunmak için alınan tedbirler çerçevesinde başlatılan 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi. Bakan Turhan, kendi evinden yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine uyma ve evde kalma çağrısında bulundu.

'Korona virüs' salgınının bulaşma riskini azaltmak için sokağa çıkmamak ve olabildiğince evde kalmak gerektiğinden bahseden Bakan Turhan, "Dünya'yı etkisi altına alan 'Korona virüs' salgını neticesinde virüsün bulaşma etkisini azaltmak için sokağa çıkmamak ve mümkün olduğu kadar evde kalmak gerekiyor. Evde geçirdiğimiz süreyi verimli hale getirebiliriz. Kitap okuyabilir, el işi hobileri yapabilir, hatta evde eşlerimizin yaptığı yemekleri yapmayı öğrenebiliriz" dedi.

Evde geçirilen vakti değerlendirip aileyle daha uzun vakit geçirebileceğini aktaran Bakan Turhan, "Yoğun iş hayatı tempomuz var. Bu molayı bir vesile haline getirerek, aile bireylerimizle daha uzun sohbetler yapabilir, hatta edindiğimiz tecrübeleri çocuklarımızla paylaşarak hayata dair fikir alışverişinde bulunabiliriz" diye konuştu.

'Korona virüs'ten korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın sürekli duyurular yayınladığını belirten Bakan Turhan, virüsten korunmak için önerilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şimdi 'Korona virüs' riskinden korunmak için yapmamız gerekenleri Sağlık Bakanlığını sürekli duyuruyor. Birkaç uyarıda ben yapayım; panik yok ama tedbir şart, 'ellerimizi sık sık yıkayacağız, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, sosyal mesafeyi koruyacağız ve sarılmak, tokalaşmak yerine gönül selamıyla selamlaşacağız. 'Evde Kal, Uzak Kalma' ve unutma; korona alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir."

Bakan Turhan'dan Evde Kal Türkiye çağrısına destek

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:08 Kaynak: İHA

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