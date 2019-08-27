Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan fidan dikme etkinliğine destek
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Bakan Turhan'dan fidan dikme etkinliğine destek

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu.

Bakan Turhan'dan fidan dikme etkinliğine destek, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu.

Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan "Saatlerinizi 11 Kasım saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde, genç, yaşlı el ele, aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz." paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek mesajı verdi.

Bakan Turhan, mesajında, "Orman sevgi ile korunur diye çıktık yola. Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı 81 ilde gerçekleşecek kampanyaya destek veriyoruz ve daha yeşil bir Türkiye için başlatılan bu projeye tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Twitter, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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