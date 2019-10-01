Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine 'kapasite artırma' talimatı
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısında kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısında kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. 3 operatörün aynı anda haberleşme kapasitesi 175 milyona çıkarılacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:46
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