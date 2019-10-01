Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine 'kapasite artırma' talimatı
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Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine 'kapasite artırma' talimatı

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısında kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi.

Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine 'kapasite artırma' talimatı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısında kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. 3 operatörün aynı anda haberleşme kapasitesi 175 milyona çıkarılacak." dedi.

Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:46 
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