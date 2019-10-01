Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine 'kapasite artırma' talimatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Tüm GSM operatörleriyle görüşülerek iletişim altyapısında kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı verildi. 3 operatörün aynı anda haberleşme kapasitesi 175 milyona çıkarılacak." dedi.