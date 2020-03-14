Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı' (2) - Son Dakika

BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİR YOLU HİZMETİ DURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'da Kirazlık mevkii yan yol hattında, demir yolu hemzemin geçişi ve köprü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Turhan ardından valiliği ziyaret etti.

Burada yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Ulaştırma hepinizin bildiği gibi hayatımızın her anında her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir hizmet. Şu anda dünyayı sarsan bir sağlık problemi var, koronavirüs problemi. Bütün dünya bununla ilgili olarak teyakkuz halinde acil durum ilan edilmiş durumda. Biz de hükümet olarak sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ve sağlık bilim kurulunun tavsiyelerini sağlık bakanlığımızın kararlarını ulaştırma alanındaki gerek yurt içi gerekse yurt dışı ulaştırma hizmetleri konusunda bazı tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. Dün bu konu ile ilgili olarak sayın sağlık bakanımızla birlikte açıklamalar yaptık. Bildiğiniz gibi şu anda hava yolu ulaşımında 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. Yine özellikle doğu komşumuz İran 'la olan demir yolu ve kara yolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz. Yine hakeza Irak ile, yine Sofya demir yolu bağlantımızı da hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var insanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak. Bununla ilgili olarak Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığı 'mızın karaları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecek" dedi.

'SAMSUN-KALIN DEMİR YOLU 1 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK'

Samsun-Kalın ( Sivas ) demiryolu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Demir yolu tabi Samsun Limanı'nın İç Anadolu Bölgesi 'ne bağlantısını sağlayan Samsun-Sivas hattındaki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu projeyi inşallah hizmete açacağız. En geç bir ay içerisinde tamamlanır. Bazı eksik kalan toparlanma işleri var bunları inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.

'ANKARA-SAMSUN HIZLI DEMİR YOLU İHALESİ YIL SONUNDA YAPILACAK'