Bakan Turhan'dan Kurban Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Turhan, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:



"Küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, insanların sevdiklerine kavuştuğu bir bayramı daha milletçe idrak ediyoruz. Bu vesileyle Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Bu bayramın bütün yaralarımızı sarmak için bir vesile, bir fırsat olduğunu unutmayalım. Çünkü, bayramlar kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesi için bir fırsattır. Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Ancak aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum. Seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlı olunması; uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu duygularla aziz milletimizin, Mübarek Kurban Bayramını tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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