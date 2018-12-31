Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan Yeni Yıl Mesajı

Bakan Turhan'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018'in tüm ekonomik ve dış olumsuzluklara rağmen projelerin devam ettiği ve başarıyla tamamlandığı bir yıl olduğunun altını çizerek, 2019 yılının da hizmet dolu bir yıl olacağını belirtti.

Bakan Turhan'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018'in tüm ekonomik ve dış olumsuzluklara rağmen projelerin devam ettiği ve başarıyla tamamlandığı bir yıl olduğunun altını çizerek, 2019 yılının da hizmet dolu bir yıl olacağını belirtti.

Bakan Turhan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019'un umutların çoğaldığı, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını temennisinde bulundu.

Yeni yıla yeni umut ve heyecanlarla girdiklerini belirten Turhan, "2018 yılı, tüm ekonomik ve dış olumsuzluklara rağmen daha önce başlattığımız birbirinden önemli projelerin devam ettiği ve başarıyla tamamlandığı bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Turhan, 2019'un da hizmet dolu bir yıl olacağına dikkati çekerek, İstanbul, Bursa ve İzmir'i birbirine bağlayacak 426 kilometre uzunluğundaki otoyol projesini tamamlayarak, hizmete alacaklarını ve 82 kilometrelik Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolunu tamamlayacaklarını bildirdi.

Önemli tünel çalışmalarından Malatya- Hekimhan, Ilışar, Honaz, Alacabel, Aşık Şenlik, Karasu, Güzeldere ve Ilgar tünellerini de hizmete sunacaklarını aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"3 bin 953 kilometre uzunluğunda demiryolu hattının yapımına devam ederek bin 204 kilometresini 2019 yılı içerisinde tamamlayacağız. Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı inşasını 2019 yılı sonunda tamamlayarak test sürüşlerine başlayacağız. İstanbul Banliyö Hattını ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı demiryolu bağlantısını da tamamlayacağız. Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi'ni hizmete vereceğiz. 2019 yılı mayıs ayı sonuna kadar kamudan vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunulan dijital hizmetlerin e-devlet üzerinden sunulmasını sağlayacağız. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi hizmet kalitemizi daima arttırarak; Türkiye'nin gelişimi, toplumun kalkınması ve Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:49 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Ekonomi
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