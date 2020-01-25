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Bakan Turhan: "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde,...
6 saat önce
Bakan Turhan: "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Bakan Turhan: "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil."
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