Bakan Turhan: "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde,... - Son Dakika

Bakan Turhan: "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde,...

6 saat önce

Bakan Turhan: "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil."

Bakan Turhan:

Bakan Turhan: "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil."

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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