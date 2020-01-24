Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır,... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır,...

6 saat önce

Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır, bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir.

Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır,..., System.String[]

Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır, bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir

Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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