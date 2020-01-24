Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır, bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu