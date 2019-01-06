Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan Düğüne Katıldı

Bakan Turhan Düğüne Katıldı

34 dakika önce

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Uşak'ta Senem ve Gökçe Eren çiftinin düğününde nikah şahitliği yaptı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Uşak'ta Senem ve Gökçe Eren çiftinin düğününde nikah şahitliği yaptı.

Turhan, Çağrı Düğün Salonu'nda düzenlenen Senem ve Gökçe Eren çiftinin düğününe katıldı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın kıydığı çiftin düğününde şahitlik yapan Turhan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Turhan, yaptığı konuşmada evlilik müessesini önemine değindi.

Daha sonra İzmir- Ankara hızlı tren şantiyesi ile Uşak Çevre Yolu şantiyesini gezen Bakan Turhan, kentten ayrıldı.

Turhan'a Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş ile AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Düğün Davetiyesinde Dikkat Çeken Detay Survivor'un Tescilli Güzeli Ezgi Avcı, Basketbolcu Sevgilisi Nemanja Djurisic İle Nişanlandı

Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:21:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan Düğüne Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]