Bakan Turhan Düğüne Katıldı

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Uşak
'ta Senem ve Gökçe
Eren çiftinin düğününde nikah şahitliği yaptı.
Turhan, Çağrı Düğün Salonu'nda düzenlenen Senem ve Gökçe Eren çiftinin düğününe katıldı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan
'ın kıydığı çiftin düğününde şahitlik yapan Turhan, evlilik cüzdanını geline verdi.
Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Turhan, yaptığı konuşmada evlilik müessesini önemine değindi.
Daha sonra İzmir- Ankara
hızlı tren şantiyesi ile Uşak Çevre Yolu şantiyesini gezen Bakan Turhan, kentten ayrıldı.
Turhan'a Uşak Valisi Funda Kocabıyık
, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay
, İsmail Güneş
ile AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın
eşlik etti.