Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz

Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz

25 dakika önce

Ankara'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi' kapsamında 24 engelli çocuğu Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Eskişehir'e uğurladı.

Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz, System.String[]

Ankara'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi' kapsamında 24 engelli çocuğu Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Eskişehir'e uğurladı. Bakan Turhan, "Engelsiz ulaşım konusunda her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Bakan Turhan, 'Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi' kapsamında YHT Garı'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Turhan, trene binmeden önce engelli çocuklara şapka ve atkı hediye etti. Daha sonra çocuklarla birlikte trene binen Bakan Turhan, şunları söyledi:

"Engelsiz ulaşım konusunda, Türkiye'de tüm ulaşım sistemlerimizde, engelli vatandaşlarımızın bu araçlardan faydalanması için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz. Düzenlemeleri yapıyoruz, yatırımları yapıyoruz. Bu insanlarımızın hayatın içerisinde olması için, araçlarımıza gerekli teknik donanımları yaptığımız gibi teşvik edici gerekli indirimleri de yapıyoruz. Onlar bizim toplumumuzun bir parçası. Hükümet olarak bu konuda her türlü desteği verdiğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu konuda diğer ülkelere göre çok iyi noktada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim."

Bakan Turhan, projeye destek verenlere teşekkür belgesi verdikten sonra engelli çocukları Eskişehir'e yolcu etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trenin h-gara gelişi

-Bakan Turhan ile 24 engelli bireyden görüntüler

-Genel detaylar

-Bakan Turhan'ın trende açıklaması

-Bakan Turhan'ın treni uğurlaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:44 Kaynak: DHA
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