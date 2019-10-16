Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz (2)
Son Dakika Politika Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz (2)

Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz (2)

1 saat önce

KONFERANSA KATILDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nda gerçekleştirilen, '12'inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katıldı.

Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz (2), System.String[]

KONFERANSA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nda gerçekleştirilen, '12'inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Turhan, internet tabanlı işlem yapılan hesapların şifrelerinin, nüfus vatandaşlık numarasından daha iyi bilindiğini söyledi. Bakan Turhan, "Şifremiz veya hesap bilgilerimiz, başkalarının eline geçse ne olur'u düşünmek bile istemiyoruz. Makinalar arası iletişim ve nesnelerin interneti gibi uygulamaların artması ile siber tehdit ve tehlikeler olağan üstü artış göstermekte olup, bu durum ülkeler, kurumlar ve bireyler için hayati hale gelmektedir. İnsanlık tarihinde, kişisel, kurumsal ve toplumsal belleğin sanal ortama bu kadar bağımlı olduğu başka bir dönem yok. Bu bağımlılık çok süratli düzeyde de artıyor" dedi.

'ZEMİN KARMAŞIKLAŞTIKÇA RAKİPTE KARMAŞIKLAŞMAKTADIR'

Bakan Turhan, siber ya da sanal ortamda kötü niyetli kullanımların sadece bireylerin değil, kurumların, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Siber saldırılarla bir bilgisayar kullanıcısının banka hesap bilgileri elde edilebileceği gibi, bir ülkenin askeri ve politik sırlarına ulaşılması, finans merkezleri, elektrik santralleri, ulaştırma ve iletişim sistemleri ile hastanelerin çalışamaz hale getirilmesi de mümkün. Maalesef, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde hayatımızı ve işlerimizi kolaylaştıran bu imkanlar, kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılabilmektedir. Virüs, solucan, truva atı, dağıtık hizmet dışı bırakma saldırıları, köle bilgisayar ağları gibi araçlar kullanılarak, sistemlere zarar verilebilme, sistemde bulunan bilgilere erişebilme, bu bilgileri çalabilme, değiştirebilme ve silebilme gibi fırsatlar yakalanabilmektedir. Yani zemin karmaşıklaştıkça rakipte karmaşıklaşmaktadır"

'FİBER UZUNLUK 365 BİN KİLOMETREYE ÇIKTI'

Bakan Turhan, siber korsanların var olmasından dolayı bilgi teknolojilerini kullanmaktan vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için bakanlık olarak pek çok önemli çalışmaya imza attıklarını kaydetti. Bakan Turhan, "88 bin kilometre olan fiber uzunluğumuz, 365 bin kilometreye çıktı. E-Devlet sistemini kurduk, e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması, artması ve kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunulması için önemli çalışmalar yaptık. Bilgi toplumu olma yolunda hazırladığımız stratejiler, eylem planları ve projeler ile hemen her kurumumuzda hizmetleri elektronik ortama taşımaya başladık" diye konuştu.


Mehmet Cahit Turhan, Kriptoloji, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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