ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye 'nin ulaşılabilir ve erişilebilir ülke olması için herkesin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Bakan Turhan, "Erişilebilirlik söz konusu ise kimse konu mankeni değil, herkes aktör olmak durumunadır" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği 'nin ortaklaşa hazırladıkları 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin Erzurum Harekete Geçme Çalıştayı yapıldı. Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'ndeki çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Erzurum Valisi Okay Memiş , Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile çok sayıda davetli ile engelliler katıldı.BAKAN TURHAN İŞARET DİLİ ÖĞRENDİErişilebilirlik ve farkındalık hakkında konuşulan çalıştayda, yaşam hikayesinden örnekler anlatan işaret dili tercümanı Volkan Yılmaz , işitme engelli anne-babanın çocuğu olduğunu söyledi. Yılmaz, konuşmasının son bölümünde salondakilere işaret dili dersi verdi. Erzurum'da bir adresin tarif edilmesi sırasında Bakan Turhan, Vali Okay Memiş ve protokol; tercüman Yılmaz'ın sahnede yaptıklarını tekrarladı.Erzurum'da 5'incisi düzenlenen çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kamuoyunda farkındalığın artmaya başladığını söyledi. Çalıştayların, rol ve sorumlulukları netleştiren, yapılması gerekenlerin nasıl yapılacağı konusunda yol haritası sunduğu için büyük önem taşıdığını vurgulayan Turhan, "Bu noktada bakanlığımız ve AB işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi' ulaştırma sektöründe yol haritası sunmayı, rol ve görevleri netleştirmeyi hedeflemiş rehber bir projedir" diye konuştu.Farkındalığın yaygınlaşması için kimsenin edilgen olmadığını, herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Turhan, şunları söyledi:"Erişilebilirlik söz konusu ise kimse konu mankeni değil, herkes aktör olmak durumunadır. Herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle engelli arkadaşlar konunun önemini bizden önce önemsedikleri için bizlere ders mahiyetinde geri bildirimleri oldu. Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz, indirim istemiyoruz, hizmet noktalarında kendi başımıza hareket etmek istiyoruz yardım istemiyoruz dediler. Siz bize hizmeti öyle sunun ki biz bedelini ödeyerek kullanalım dediler. Siz bize hizmeti herkesi kapsayacak şekilde sunun ki kimseden yardım almadan hareket edelim dediler. Çok haklıydılar. Farkındalıkları o kadar yüksek ki bu tip projelerde en çok onların desteğine ihtiyacımız var."Farkındalığı Türkiye'nin her noktasında yeşertmek için harekete geçtiklerini anlatan Bakan Turhan, "Bu çaba tek bir grup ya da kurum için gösterilen çaba değildir. Hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli ya da yaşlı bireylerin kullanımına da uygun tasarlanan hizmet zaten otomatik olarak hepimiz için erişilebilir olacaktır. Erişilebilir bir Türkiye hepimiz için gereklidir. Erişilebilir Türkiye herkes için eşit hizmet demektir. Herkesi eşitlemenin temel araçlarından biri de şüphesiz ulaşım ve haberleşme hürriyetidir. Ulaşım ve haberleşme olmadan eşitlenmeden bahsetmek mümkün değildir. Bütün insanların aynı imkanlarla bir yerden başka bir yere ulaşımı, eşit koşullarda haberleşme hakkı teslim edilmelidir" diye konuştu.35 MİLYON YOLCUDAN 210 MİLYONACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin her bir yanının erişilebilir olması için 17 yıldır çalıştıklarını kaydeden Turhan, 20 bin 778 bölünmüş yol yaptıklarını vurguladı. 26 olan hava limanı sayısının 56'ya yükseldiği bilgisini veren Turhan, 15 yıl önce 35 milyon olan yolcu sayısının ise dan 210 milyona ulaştığını söyledi. Ülke nüfusunun yüzde 40'ının yaşadığı 11 şehirde yaşayanların yüksek hızlı tren hizmetinden yararlandığını belirten Turhan, şimdiye kadar 50 milyon kişinin yüksek hızlı treni kullandığını bildirdi. Bin 889 kilometre hızlı ve yüksek hızlı tren yatırımının devam ettiğini ifade eden Turhan, haberleşmede ise 81 bin kilometre olan fiber kablo uzunluğunun 360 bin kilometreye ulaştığını, 5G için çalışmaların sürdüğünü söyledi.Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de birer konuşma yaptığı programda çalıştaya katılan engellilere Bakan Turhan plaket verdi. Çalıştay, konuşmacı ve davetlilerin toplu fotoğrafıyla sona erdi. Bakan Turhan daha sonra, salon dışında bekleyen engelli vatandaşlarla birlikte belediye otobüsüne bindi. Bakan Turhan, engelli rampası indirilen belediye otobüsüne engelli bir genci sandalyesini iterek bindirdi.