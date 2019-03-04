Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Erzurum'da

Bakan Turhan, Erzurum'da

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a geldi.

Bakan Turhan, Erzurum'da, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a geldi.

Erzincan'dan helikopterle Erzurum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı Vali Okay Memiş, havalimanında karşıladı.

Bakan Turhan daha sonra karayoluyla Pasinler ilçesine geçerek burada sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.

Pasinler'de esnaf ziyaretinde de bulunacak olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, akşam saatlerinde Erzurum'dan ayrılacak. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

Politika
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