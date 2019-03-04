Bakan Turhan, Erzurum'da
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum
'a geldi. Erzincan
'dan helikopterle Erzurum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan'ı Vali Okay Memiş
, havalimanında karşıladı.
Bakan Turhan daha sonra karayoluyla Pasinler
ilçesine geçerek burada sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.
Pasinler'de esnaf ziyaretinde de bulunacak olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, akşam saatlerinde Erzurum'dan ayrılacak. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:37 Kaynak: İHA
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