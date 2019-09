Bakan Turhan: "Farkındalığın yaygınlaşması için kimsenin edilgen olmadığını, herkesin harekete...

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin Erzurum Çalıştayı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Farkındalığın yaygınlaşması için kimsenin edilgen olmadığını herkesin harekete geçmesini kabullenmesi lazım. Erişilebilirlik söz konusu ise kimse konu mankeni değildir" dedi.



Bakan Turhan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde, Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi"nin Erzurum Çalıştayı'na katıldı. Bakan Turhan çalıştayda işaret dili eğitimine de eşlik etti.



Bakan Turhan ardından yaptığı konuşmada, farkındalığın yaygınlaşması için kimsenin edilgen olmaması gerektiğini ifade ederek, "Hiçbir panelde hiçbir konferansta olmayan ilgi Erzurum'da takip ediliyor. Gerçekleştirdiğimiz Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Trabzon'da kamuoyunu aydınlatmıştık. Yapacak çok işimiz var. Daha çok çabalayacağız ve sizlerden destek isteyeceğiz. Rol ve sorumlulukları netleştirilen ve yapılması gerekli olanları nasıl yapacağımız konusundaki çalışmalar çok önem taşıyor. Hizmeti veren de kullanan da bizimdir. Daha açık bir ifadeyle farkındalığın yaygınlaşması için kimsenin edilgen olmadığını herkesin harekete geçmesini kabullenmesi lazım. Erişilebilirlik söz konusu ise kimse konu mankeni değildir. Engelli arkadaşlarımız konunun önemini bizlerden çok daha önce önemsedikleri için güzel geri dönüşler yaptılar. Biz pozitif ayrımcılık ve indirim istemiyoruz dediler. Siz bize hizmeti öyle sunun ki biz bedelini ödeyerek kullanalım dediler. Çok haklıydılar ve farkındalıkları o kadar yüksek ki bu tip projelerde en çok onların desteğine ihtiyacımız var" dedi.



Turhan, ülkede yaşayan her vatandaşın aynı imkanlara sahip olması için çalıştıklarını belirterek "Herkes kendi üstüne düşen rolü üstlenirken bir yardım değil hak meselesi olduğunu bilmeli. Bir eksiklik varsa bu da hizmetin eksikliği olur. Bugün diğer illerde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylardaki gibi harekete geçiyoruz. Farkındalığı Türkiye'nin her yerine gerçekleştireceğiz. Hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli ya da yaşlı bireyler için sunulan her fırsat erişebilir olacaktır. Erişilebilir bir Türkiye herkes için önemlidir. Eşitlenmenin temel amaçlarından birisi ulaşım ve haberleşme hürriyetidir. Ülkedeki bütün insanların aynı imkanlarla başka bir yere ulaşımı teslim edilmelidir. Ülkemizin her tarafının ulaşılabilir olması için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 17 yıldır gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. 20 bin bölünmüş yol ile Türkiye'nin her köşesine güvenli seyahat edebiliyoruz. Dünyanın en büyük havaalanını inşa ettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray gibi projeleri hizmete açtık. İnsanlarımıza yüksek hızlı treni sunduk. Bu hizmetten 11 şehrimiz yararlanıyor. İleride Ankara'nın doğusundaki illerimiz de bundan yararlanacak. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için fiber kablo uzunluğumuzu 360 bin kilometreye ulaştırdık. 5 G için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Erzurum için 2002 sonundan 49 bin kilometre olan yolu 607 kilometreye çıkardık. Bütün bu çalışmalar farkındalık ile daha çok anlam kazanacaktır. Ülkemiz için değerli olan bu şehirde projemizin layığı ile devam edeceğine eminiz. Çalışmalarımızı Erzurumlu vatandaşlarımıza daha fazla duyurmak gerekiyor. Biz bugün bu yüzden buradayız" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Turhan engelli bireylere hediye takdim etti.