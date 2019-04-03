Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı) Çalışmalar Hızlı Bir Şekilde Sürüyor.

Bakan Turhan: "(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı) Çalışmalar Hızlı Bir Şekilde Sürüyor.

1 saat önce

Bakan Turhan: "(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı) Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor.

Bakan Turhan:
Bakan Turhan: "(Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı) Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Amacımız 2020 başında bu hattı hizmete vermek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:51 Kaynak: AA

İstanbul, Gayrettepe, Ekonomi
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