Bakan Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı inşaatında açıklamalarda bulundu (1)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:34 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katıldı.
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