Bakan Turhan: Gaziray, Bir An Önce Bitirilecek

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, koordinasyon toplantısında şehir içinde yürütülen ulaşım altyapı yatırımlarını masaya yatırdı, çalışmalarda gelinen son noktayı öğrendi. Ayrıca, Gaziray yol güzergâhında incelemelerde bulunan Bakan Turhan'ı, Organize Sanayi Bölgesindeki şantiyeyi gezdiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bakana çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'e yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Turhan, Gaziantep Valiliğinde düzenlene toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den ilçe belediye başkanlarından, milletvekillerinden ve iş adamlarından çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktardı.

YENİ KAVŞAKLAR YAPILACAK

Gaziantep Türkiye'nin en hızlı kalkınan şehirlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Bakan Turhan, şunları kaydetti: "Gaziantep, tarihinden edindiği tecrübeyle bilgiyle, kültürüyle, sanayisini ve ticaretini çok hızlı geliştiren bir şehrimiz. İthalat ve ihracatıyla da ülkemizin en önemli kentlerindendir. 7 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye'de 6'ncı sırada bulunuyor. Dünya'nın 180 ülkesine ihracat yapıyor. Sadece güney komşularımızla değil, kıtalararası ticarette de Gaziantep, önemli bir görev icra ediyor. Böyle hızlı büyüyen şehrin tabi ki altyapı ihtiyaçları hızlıca gelişiyor. Bu manada Gaziantep mevcut karayolu ulaşım altyapısının geliştirilmesi amacıyla çevre yolu, otoyol ve D-400 karayolu üzerindeki bazı kavşakların iyileştirilmesi konusunda yaptığımız çalışmalarda; büyüyen ve gelişen bu şehrin yeni ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, yeni kavşakların yapılması gerektiği ve bunların da bir an önce tamamlanıp, hizmete alınması kanaati oluştu.

GAZİRAY İÇİN TALİMATLAR VERİLDİ

Demiryolu ulaşımı konusunda Gaziantep'in içerisinden geçen Güney Demir Yolu hattımız, şehrin içerisindeki kısmını hızlı demiryolu ulaşımına uyumlu hale getirmek amacıyla başlatılmış olan Gaziray projesinin de bir an önce bitirilmesi hususunda Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüze talimatları verdik. Bu projeyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle imzaladığımız protokolle ortaklaşa yapıyoruz. Demir yolu konusu, ülkemizin geçmişten beri acı bir hatırası olan bir konusudur. AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle birlikte demir yolu konusu, devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demir yolu hatlarının rehabilitasyonu, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlaması adına demir yolu hattının tamamını iyileştirdik. Bu hatlarımızın daha güvenli bir hale gelmesi ve daha ekonomik işletme yapılabilmesi için elektrokasyon ve sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Ülke genelinde yüzde 45'ini tamamladık. Bu bölgede de çalışmamızı sürdürüyoruz. Ülkemizi yüksek hızlı trenle tanıştıran iktidarımız, bunu sadece Ankara- İstanbul, Ankara- Konya hattıyla bırakmayacak, Ankara- İzmir, Ankara- Sivas çalışmalarımız, yine Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattında çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut konvansiyonel hattımız, Gaziantep'ten Adana'ya 5 saat 10 dakikada ulaşımı sağlarken, inşaat çalışmalarını başlattığımız Mersin-Adana-Gaziantep aksında Gaziantep'ten bir vatandaşımız, 1,5 saatte Gaziantep'le Adana arasında konforlu ve güvenli bir biçimde ulaşım imkanına sahip olacak" dedi.