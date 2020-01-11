Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz(2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz(2) - Son Dakika

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz(2)

6 saat önce

BAKAN TURHAN YALOVA VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİAltınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bölgede bulunan tersaneler hakkında bilgi aldı.

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz(2), System.String[]

BAKAN TURHAN YALOVA VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bölgede bulunan tersaneler hakkında bilgi aldı. Ardından Altınova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Metin Erol ile bir araya gelen Bakan Turhan, daha sonra Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Muammer Erol ile kentte yapılan çalışmalar hakkında görüşen Bakan Turhan, Yalova'nın geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu olmasına dikkat çekti.

'TERSANELER YALOVA İÇİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI'

Tersanelerin kente ciddi anlamda değer kattığını dile getiren Bakan Turhan, "Bu bölgede 30'a yakın tersanede 24 bin 500 insanımız istihdam ediliyor. Burada üretilen gemilerin birçoğu yurt dışına ihraç ediyor. Bu önemli bir gelir kaynağıdır. Bildiğiniz gibi bu yıl Yalova ilimiz ihracat artışında Türkiye şampiyonu oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tersanecilik hizmetleridir. Tabii Yalova aynı zamanda tarım, sanayi ve turizm kentidir. Dolayısıyla da Yalova'daki deniz ulaşımı karayolu ulaşımıyla ilgili devam etmekte olan projelerimiz var. İnşallah bunları da önümüzdeki yıllarda yatırım programı içerisinde öncelik durumuna göre sırasıyla hayata geçireceğiz" dedi.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/YALOVA,


Mehmet Cahit Turhan, Yalova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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