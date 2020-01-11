Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (3) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (3) - Son Dakika

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (3)

6 saat önce

BAKAN TURHAN, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİBirtakım temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Valiliğin ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (3), System.String[]

BAKAN TURHAN, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Valiliğin ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Turhan, açıklamalarda bulundu.

'GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISINA SAHİBİZ'

AK Parti'nin millete hizmet yolunda 18 yılı geride bıraktığını söyleyen Bakan Turhan, "Dile kolay 18 yıl. Bu 18 yılı, şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde, ülke içinde ve dışında bir asra bedel nice olayların yaşandığını görürüz. Demek istediğim o ki dahili ve harici bu kadar saldırıya, bu kadar olaya rağmen milletimize hizmet yolundan bir an olsun geri durmadık. Kanaatimce bunun da iki nedeni var; ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur liderliği, diğeri de sizler gibi güçlü teşkilat yapısına sahip olmamızdır. O nedenle sizlere minnettarız; ilk günden bugüne gerek Yalova teşkilatımızda gerekse diğer teşkilatlarımızda hizmet veren kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA'

Dünyanın çok büyük bir değişim içinde olduğunu dile getiren Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"İkinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen uluslararası sistem, çatırdıyor. Bir yanda yeni güç dengeleri oluşuyor, diğer yanda küresel ekonomik sistem eksen kayması yaşıyor, öte yandan uluslararası hukukun içi boşalıyor ve çok uluslu ortak kuruluşlar irtifa kaybediyor. Buna karşın hak, hukuk, adalet daha fazla yerlerde sürünüyor. Her yerde güçlünün borusu ötüyor. Her yerde kaos var. Herkes 'Ne oluyor, dünya nereye savruluyor?' diye soruyor. Neyin ne olacağını kimse bilmiyor. Şu son bir haftada yanı başımızda, İran ile ABD arasında olanları, hep birlikte gördük. Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Lübnan'da, Irak'ta yaşananları da biliyoruz. Ateş elbette en çok oraları yakıyor ancak etkisi tüm bölgeye tüm dünyaya oluyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor; Türkiye güçlü olmak zorunda. Güçlü olmak zorundayız çünkü güçlü balığın güçsüz balığı yediği ve kimsenin de hesap soramadığı bir dünyada yaşıyoruz"

'LİBYA TEZKERESİNE KARŞI ÇIKANLARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Türk milletinin tarih boyunca güçlü bir millet oluğunu vurgulayan Bakan Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yüzyılın başında bir ara tökezler gibi olduğumuzda, neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. O nedenle, gerek yanı başımızda olanlara karşı gerekse dünyada yaşananlara karşı başımızı kuma sokup bekleyemeyiz. Bakınız, Libya'da meşru hükümetle bir anlaşma yaptık. Vay sen misin anlaşma yapan, hemen hepsi bir araya gelip, bizi boşa düşürmek istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye, Akdeniz'de doğalgaz aramasın, enerji de dışa bağımlı olsun. Böyle bir durum olamaz, bunu kabul edemeyiz. Birileri gidip taşeron örgütler üzerinden Libya'da hükümranlık alanı oluşturmaya çalışırken, Türkiye meşru Libya hükümetinin talebine kayıtsız mı kalacaktı? Buna dış güçlerin ses çıkarmasını elbette anlıyoruz. Ancak içimizden karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Onu da milletimizin basiretine bırakıyoruz artık. Bunlar devlet aklından da millet bilincinden de tarih şuurundan da habersizler. Bu durumda olanların, sırtını güneşe dönüp de gölgesinden başka bir şey görmeyenlerden farkı olamaz. Bizim yönümüz belli, niyetimiz halis. Daima milletimizin aydınlık geleceğinin mücadelesi içindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu bilinç ve inançla yolumuza devam ediyoruz."

'ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINA HİZMET GÖTÜRÜP ESER İNŞA ETTİK'

İçerde ve dışarda yola kararlılıkla devam etmenin tek şartının milletin desteği olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Cahit Turhan, "O nedenle sizlere çok büyük işler düşüyor. Allah'a hamdolsun, başta Yalova'mız olmak üzere ülkemizin dört bir köşesine yapmadığımız hizmet, inşa etmediğimiz eser kalmadı. Hizmetten, eserden yanı alnımız ak, başımız dik. Bakınız dünya güzeli Yalova'mızın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 11 milyar 642 milyon TL yatırım yaptık. Osmangazi Köprüsünü kazandırarak Yalova'yı İstanbul'a adeta kapı komşusu yaptık. Yalova'yı gemi inşa sanayi merkezlerinden biri haline getirdik" dedi.


Mehmet Cahit Turhan, AK Parti, Yalova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı
AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek Ukrayna füzeyle vurulan uçak için İran'a süre verdi İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil

Son Dakika Haberleri
00:19 Evden çıktığınızda köpeğinizin aklından geçen düşünceler yürek burkan cinsten… - Son Dakika Haber
00:18 11 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika Haber
00:12 Bakan Varank: İhracatta rekorlar kırıyoruz - Son Dakika Haber
00:11 2 katlı ev yangında kül oldu - Son Dakika Haber
00:08 İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı - Son Dakika Haber
22:56 CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 00:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]