Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (4) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (4) - Son Dakika

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (4)

18 dakika önce

BAKAN TURHAN, GENÇLERLE BULUŞTUUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Yalova İlçe Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (4), System.String[]

BAKAN TURHAN, GENÇLERLE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Yalova İlçe Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Bakan Turhan, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Bir parti üyesinin, "AK Parti hükümetlerinden önce neden bu denli yatırımlar yapılmıyordu?" sorusunu cevaplandıran Bakan Turhan şunları söyledi;

"Ülkenin menfaatleri adına yapılan yatırımların zamanında gerçekleşmesi için iyi bir zamanlama, iyi bir planlama, doğru bir proje ve sağlıklı bir iş programıyla birlikte ülkenin imkanlarının kaynaklarının kabiliyetlerinin verimli bir şekilde kullanılarak hizmete dönüştürülmesi gerekir. Bu süreç içerisinde özellikle AK Parti iktidarından önceki süreci şöyle bir irdeleyelim. 2001 yılı öncesi çok sık değişen hükümetler, koalisyonlar ve birbirleriyle uyumsuz olarak kurulan hükümetlerin yatırımları günlük oluyordu. Temel atalım, vatandaşa vaat ettiğimiz bazı hizmetler, bazı projeleri bir temel atalım da ondan sonrası Allah kerim anlayışla gidiyorlardı. Hükümet programlarında hangi alanda ve sektörde hangi yatırımları yapacağını ve bunun kaynaklarının nereden ve nasıl temin edileceğini, bunu ülke insanına yani milletimize ne gibi hizmetler vereceğini, ne gibi kazanımlar sağlayacağının açıklanması lazım. Vatandaşlar, verdikleri vergilerin karşılığını ister ama geçmişte bu yatırımların hepsi geçici ve aldatmacadan öteye gitmedi. Biz iktidara geldikten sonra kaynakları bol bir ülke mi bulduk? Hayır değil. Biliyorsunuz IMF'ye borcumuz vardı. Ülke borç içerisindeydi. Rezervlerimiz yetersizdi ama ülke samimiyetle, azimle, gayretle biz iktidara geldiğimizde öncelikle ülkemizin ulaşım altyapısını hızlı bir şekilde ülkenin her bölgesine yeterli seviyede hizmet edeceğiz diye acil eylem planıyla işimize başladık. Buna köy yolları da dahil. Ülkemizin her bölgesinde ulaşım, sağlık, enerji ve eğitim yatırımları yapıldı ve bu bölgelerde bu altyapı üzerine özel sektörün de turizm, tarım, sanayi amaçlı yatırımları teşvik edildi. Ülkede sağlanan güven ve istikrar sayesinde biz bu ülkede birçok büyük proje gerçekleştirdik."

Bakan Turhan, bu programının ardından Yalova'daki ziyaretlerini tamamladı ve Ankara'ya yola çıktı.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/YALOVA,


Mehmet Cahit Turhan, AK Parti, Yalova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı
AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:37 Saraybosna dünyanın hava kirliliği en yoğun başkenti oldu - Son Dakika Haber
19:33 Akşener: Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerek - Son Dakika Haber
19:32 Ukrayna: "İran, 30 gün içinde soruşturmayı sonuçlandırmalı" - Son Dakika Haber
19:31 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Gece gündüz çalışacağız" - Son Dakika Haber
19:24 Eyyübiye'ye bir okul daha kazandırılacak - Son Dakika Haber
18:50 Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Kabus bin Said el Said için Arapça taziye mesajı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 19:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]