Bakan Turhan: "(Göller Ekspresi) Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta- İzmir arasında ilk seferine uğurlanması töreninde konuştu. (2)
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