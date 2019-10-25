Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı
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Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldıISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta- İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı
ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.
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