Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı
Son Dakika Genel Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı

Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı

1 saat önce

Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldıISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.

Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta- İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı

ISPARTA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı.

Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katıldı

Mehmet Cahit Turhan, Isparta, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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