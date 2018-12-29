Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Hatay'a 10 Önemli Müjde Verdi"

Bakan Turhan, Hatay'a 10 Önemli Müjde Verdi"

56 dakika önce

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Hatay'da 10 önemli müjde verdiğini belirterek, müjdelerin Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Turhan, Hatay'a 10 Önemli Müjde Verdi
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Hatay'da 10 önemli müjde verdiğini belirterek, müjdelerin Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulundu.


Yayman, yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ı Hatay'da ağırlamak için bir süredir AK Parti milletvekilleriyle davet ettiklerini belirtti.


Davetlerini kırmadığı için Turhan'a teşekkür eden Yayman, "Bizim bir sloganımız var. 'Onlar konuşur, AK Parti yapar.' Ulaştırma Bakanımızın ziyareti bu sloganımızın doğruluğunu bir kez daha ortaya koydu. Hatayımız için uzun zamandır bekleyen projeler için somut adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ederiz." diye konuştu.


Otoban, Antakya üzerinden Cilvegözü'ne ulaştırılacak

Bakan Turhan'ın Hatay'a müjdelerinin önemli olduğunu vurgulayan Yayman, "Hassa Tüneli 2019'da yap-işlet-devret ile ihale edilecek. Otoban, Antakya üzerinden Cilvegözü'ne ulaştırılacak. Antakya- Yayladağı bölünmüş yolu 2019'da tamamlanacak. Antakya- Altınözü bölünmüş yolu 2019 yatırım programına alındı. Hatay sınırları içinde otoban ücretsiz olacak. İskenderun- Toprakkale devlet yolunun ihalesi yapıldı. 2019 yatırım programına alındı. Uzun zamandır beklenen Samandağ- Arsuz yolunun yapımı karar altına alındı. Karasu köprüsü- Kırıkhan bölünmüş yolu Nisan 2019'da tamamlanacak. Hassa-Kırıkhan-Topboğazı bölünmüş yolunun eksik kısımlarının 2019'da tamamlanacağı karar altına alındı. Samandağ çevre yolu ihalesi yapıldı. 2019 yatırım programına alındı." ifadelerini kullandı.

AK Parti milletvekilleri olarak seçildikleri günden itibaren "Kardeşliğimiz ve birliğimiz, gücümüzdür" sözünü kullandıklarını anlatan Yayman, "Biz bir ve beraber olursak tüm işlerimizi başarıyla tamamlarız. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Hatay'da ağırlamıştık. İnşallah şehrimize her ay bir bakan getirip sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı bir bir çözme kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:54 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Hatay, Güncel
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