Bakan Turhan, Hatay'a 10 Önemli Müjde Verdi"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
'ın Hatay'da 10 önemli müjde verdiğini belirterek, müjdelerin Hatay'a hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yayman, yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan'ı Hatay'da ağırlamak için bir süredir AK Parti milletvekilleriyle davet ettiklerini belirtti.
Davetlerini kırmadığı için Turhan'a teşekkür eden Yayman, "Bizim bir sloganımız var. 'Onlar konuşur, AK Parti yapar.' Ulaştırma Bakanımızın ziyareti bu sloganımızın doğruluğunu bir kez daha ortaya koydu. Hatayımız için uzun zamandır bekleyen projeler için somut adımlar atıldı. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ederiz." diye konuştu.
Otoban, Antakya
üzerinden Cilvegözü
'ne ulaştırılacak
Bakan Turhan'ın Hatay'a müjdelerinin önemli olduğunu vurgulayan Yayman, "Hassa
Tüneli 2019'da yap-işlet-devret ile ihale edilecek. Otoban, Antakya üzerinden Cilvegözü'ne ulaştırılacak. Antakya- Yayladağı
bölünmüş yolu 2019'da tamamlanacak. Antakya- Altınözü
bölünmüş yolu 2019 yatırım programına alındı. Hatay sınırları içinde otoban ücretsiz olacak. İskenderun- Toprakkale
devlet yolunun ihalesi yapıldı. 2019 yatırım programına alındı. Uzun zamandır beklenen Samandağ- Arsuz
yolunun yapımı karar altına alındı. Karasu
köprüsü- Kırıkhan
bölünmüş yolu Nisan 2019'da tamamlanacak. Hassa-Kırıkhan-Topboğazı bölünmüş yolunun eksik kısımlarının 2019'da tamamlanacağı karar altına alındı. Samandağ çevre yolu ihalesi yapıldı. 2019 yatırım programına alındı." ifadelerini kullandı.
AK Parti milletvekilleri olarak seçildikleri günden itibaren "Kardeşliğimiz ve birliğimiz, gücümüzdür" sözünü kullandıklarını anlatan Yayman, "Biz bir ve beraber olursak tüm işlerimizi başarıyla tamamlarız. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'yi Hatay'da ağırlamıştık. İnşallah şehrimize her ay bir bakan getirip sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı bir bir çözme kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.