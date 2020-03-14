Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"

-"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz"

SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.