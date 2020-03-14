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Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"
6 saat önce
Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik" -"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin...
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"
-"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz"
SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
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