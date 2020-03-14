Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Turhan: 'Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik' - Son Dakika

Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"

6 saat önce

Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik" -"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin...

Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"

-"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz"

SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Turhan: Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik

Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
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