Bakan Turhan: "Hedeflerimize milletimizle beraber yürüyeceğiz"
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Birileri devamlı kaşıyor, 'Yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:15 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Birileri devamlı kaşıyor, 'Yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak.' milletin aklını karıştırıyor. Kimse böyle bir şeye inanmasın. Biz bu ülkede yapacaklarımızı, 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini 2071 hedeflerini ortaya koyduk, kitabımıza yazdık. O hedeflere milletimizle beraber yürüyeceğiz." dedi.
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