Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Hedeflerimize milletimizle beraber yürüyeceğiz"
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Bakan Turhan: "Hedeflerimize milletimizle beraber yürüyeceğiz"

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Birileri devamlı kaşıyor, 'Yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Birileri devamlı kaşıyor, 'Yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak.' milletin aklını karıştırıyor. Kimse böyle bir şeye inanmasın. Biz bu ülkede yapacaklarımızı, 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini 2071 hedeflerini ortaya koyduk, kitabımıza yazdık. O hedeflere milletimizle beraber yürüyeceğiz." dedi.

Bakan Turhan: Hedeflerimize milletimizle beraber yürüyeceğiz

Mehmet Cahit Turhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:15 Kaynak: AA
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