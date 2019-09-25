Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Birileri devamlı kaşıyor, 'Yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak.' milletin aklını karıştırıyor. Kimse böyle bir şeye inanmasın. Biz bu ülkede yapacaklarımızı, 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini 2071 hedeflerini ortaya koyduk, kitabımıza yazdık. O hedeflere milletimizle beraber yürüyeceğiz." dedi.