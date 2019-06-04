Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştı
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Bakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştı

1 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Bakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştı, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon'da hemşehrileriyle bayramlaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'da kentlilerle bayramlaştı. Atatürk Alanı'nda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarihi binası önünde hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Turhan, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.  Bayramlaşma etkinliğine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları ve halk katıldı.
Bakan Turhan Ramazan Bayramı'nın huzurlu geçmesini temenni ederek alandan ayrıldı.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:32 Kaynak: DHA
Mehmet Cahit Turhan, Trabzon, Politika
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