Bakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştı

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Bakan Hulusi Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil

AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz

Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül