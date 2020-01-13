Bakan Turhan: "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Turhan: 'Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Turhan: "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari...

6 saat önce

Bakan Turhan: "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında.

Bakan Turhan:

Bakan Turhan: "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında."

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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