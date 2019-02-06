Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Hükümetimiz 16 Yıldır Israrla Ulaştırma ve Haberleşme Altyapısı Dedi"

Bakan Turhan: "Hükümetimiz 16 Yıldır Israrla Ulaştırma ve Haberleşme Altyapısı Dedi"

1 saat önce

- "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin" basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın salona gelişi Bakan Turhan'ın basın toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin" basın...

Bakan Turhan:
- "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin" basın toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın salona gelişi
Bakan Turhan'ın basın toplantısı ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin" basın toplantısı düzenledi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:17 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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