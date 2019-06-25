Bakan Turhan'ın acı günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
'ın vefat eden halası Hikmet Yılmaz
'ın cenazesi, Trabzon
'da defnedildi.
Yılmaz için Ortahisar
ilçesindeki 2 Nolu Bostancı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Bakan Turhan, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
ile vatandaşlar katıldı.
Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Dolaylı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.