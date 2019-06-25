Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'ın acı günü
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Turhan'ın acı günü

39 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın vefat eden halası Hikmet Yılmaz'ın cenazesi, Trabzon'da defnedildi.

Bakan Turhan'ın acı günü, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın vefat eden halası Hikmet Yılmaz'ın cenazesi, Trabzon'da defnedildi.
Yılmaz için Ortahisar ilçesindeki 2 Nolu Bostancı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Bakan Turhan, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katıldı.
Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Dolaylı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Mehmet Cahit Turhan, Hikmet Yılmaz, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi 8 kişinin öldüğü selde kaybolan 2 kişi, 8. günde hâlâ bulunamadı Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:11:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'ın acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]