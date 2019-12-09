Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'ın kabulü
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Bakan Turhan'ın kabulü

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'un salona girmesi Bakan Turhan'ın konuşması Konuk bakan Loke'un konuşması Hediye sunumu ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'u kabul etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'un salona girmesi

Bakan Turhan'ın konuşması

Konuk bakan Loke'un konuşması

Hediye sunumu ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'u kabul etti.

Bakan Turhan'ın kabulü

Mehmet Cahit Turhan, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:17 Kaynak: AA
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