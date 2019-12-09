Bakan Turhan'ın kabulü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'un salona girmesi Bakan Turhan'ın konuşması Konuk bakan Loke'un konuşması Hediye sunumu ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:17 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'un salona girmesi
Bakan Turhan'ın konuşması
Konuk bakan Loke'un konuşması
Hediye sunumu ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke'u kabul etti.
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