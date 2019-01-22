Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'ın Konuşması Sırasında Bir Hostes Fenalaştı

Bakan Turhan'ın Konuşması Sırasında Bir Hostes Fenalaştı

5 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir hostes fenalık geçirdi.

Bakan Turhan'ın Konuşması Sırasında Bir Hostes Fenalaştı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir hostes fenalık geçirdi. Hostese ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı. Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahale de bulundu. Hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:10 Kaynak: DHA

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