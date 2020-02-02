Bakan Turhan, incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Turhan, incelemelerde bulundu
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Zigana Tüneli Şantiyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Zigana Tüneli Şantiyesi'ndeki incelemeleri ve yetkililerden bilgi alması Bakan Turhan'ın tünel yapımında kullanılan malzemler ve maketleri incelemesi Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunması Bakan Turhan'ın...
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:31 Kaynak: AA
Zigana Tüneli Şantiyesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Zigana Tüneli Şantiyesi'ndeki incelemeleri ve yetkililerden bilgi alması
Bakan Turhan'ın tünel yapımında kullanılan malzemler ve maketleri incelemesi
Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunması
Bakan Turhan'ın Trabzon- Maçka Bölünmüş Yolu"nun şantiyesinde incelemelerde bulunması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da yapımı devam eden Maçka yolu ve Zigana tünelleri şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı Yolunda incelemelerde bulundu.
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