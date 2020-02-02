Bakan Turhan, incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan, incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Turhan, incelemelerde bulundu

6 saat önce

Zigana Tüneli Şantiyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Zigana Tüneli Şantiyesi'ndeki incelemeleri ve yetkililerden bilgi alması Bakan Turhan'ın tünel yapımında kullanılan malzemler ve maketleri incelemesi Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunması Bakan Turhan'ın...

Zigana Tüneli Şantiyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Zigana Tüneli Şantiyesi'ndeki incelemeleri ve yetkililerden bilgi alması

Bakan Turhan'ın tünel yapımında kullanılan malzemler ve maketleri incelemesi

Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunması

Bakan Turhan'ın Trabzon- Maçka Bölünmüş Yolu"nun şantiyesinde incelemelerde bulunması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da yapımı devam eden Maçka yolu ve Zigana tünelleri şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı Yolunda incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, incelemelerde bulundu

Mehmet Cahit Turhan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları
Sakaryasporlu oyunculara jiletle saldıran Mansur Çalar yine gündem oldu! Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:51:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Turhan, incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]