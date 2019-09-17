Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi
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Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi'nin konuşması Karşılıklı hediye sunumu Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Şu an gerçekleştireceğimiz...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi'nin konuşması

Karşılıklı hediye sunumu Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Şu an gerçekleştireceğimiz toplantıda KEK kapsamında kurulan ve dün ilk toplantısı yapılan 'Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu'nda alınan kararları ve bu doğrultuda atılacak adımları görüşeceğiz"

ANKARA (AA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Şu an gerçekleştireceğimiz toplantıda KEK kapsamında kurulan ve dün ilk toplantısı yapılan 'Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu'nda alınan kararları ve bu doğrultuda atılacak adımları görüşeceğiz." dedi.

Turhan, bakanlıkta İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Turhan, Vaizi'nin Türkiye-İran 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Toplantı kapsamında Vaizi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüştüğünü dile getiren Turhan, "Biz de şu an gerçekleştireceğimiz toplantıda KEK kapsamında kurulan ve dün ilk toplantısı yapılan 'Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu'nda alınan kararları ve bu doğrultuda atılacak adımları görüşeceğiz." diye konuştu.

Turhan, ulaştırma ve haberleşme alanlarında İranlı yetkililerle yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını, bu kapsamda nisan sonunda Tahran'da Türkiye-İran ulaştırma karma komisyonu 8'inci toplant

Bakan Turhan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile bir araya geldi

Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:25 Kaynak: AA
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