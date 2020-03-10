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Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz"
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:07 Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı. (1)
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