Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Turhan: 'İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz' - Son Dakika

Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz"

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı. (1)

Bakan Turhan: İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz

Mehmet Cahit Turhan, Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:07 Kaynak: AA
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