Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma,... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma,...

7 saat önce

Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var."

Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma,..., System.String[]

Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var."

İstanbul Boğazı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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