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Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma,...
7 saat önce
Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var."
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var."
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