Son Dakika Haberleri: Bakan turhan: (istanbul havalimanı) "bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı." (1)
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Bakan turhan: (istanbul havalimanı) "bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı." (1)

16 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katıldı.

Bakan turhan: (istanbul havalimanı)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Turhan, İstanbul Havalimanının açılışından bugüne kadar havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşların hiç bir sorun yaşamadığının altını çizerken, "İstanbul Havalimanımız ile ilgili güzel bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle 30 milyon yolcu sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Yolcu  sayısı hızla artmaya devam ediyor. Uçulan nokta sayılarını da arttırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya da uçmaya başlandı" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Bakanın konuşması
-Butona basması
-Makinanın çalışması


- İstanbul
Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe, İstanbul, Hasdal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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