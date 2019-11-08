Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat...
Son Dakika Genel Bakan Turhan: 'İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat...

Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat...

7 saat önce

Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır" "Türkiye genelinde 750 milyar Türk Lirası yatırım yaptık"İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM...

Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır"

"Türkiye genelinde 750 milyar Türk Lirası yatırım yaptık"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.

Bakan Turhan: İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat...

İstanbul, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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