Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat...
7 saat önce
Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır" "Türkiye genelinde 750 milyar Türk Lirası yatırım yaptık"İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM...
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
Bakan Turhan: "İstanbul ulaşımındaki temel mesele ülke nüfusumuzun son 70 yılda 3 buçuk, 4 kat civarında artmasına rağmen İstanbul'daki, nüfus 12 katın üzerinde artmıştır"
"Türkiye genelinde 750 milyar Türk Lirası yatırım yaptık"
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, FSM Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaşım Politikaları Açısından İstanbul" konulu panele katıldı.
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