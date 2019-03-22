Bakan Turhan: "(Kanal İstanbul) 2025'te Bu Hizmeti Ülkemize Kazandırmış Oluruz, Buradan Deniz...
57 dakika önce
Bakan Turhan: "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar.
Bakan Turhan: "(Kanal İstanbul
) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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