Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "(Kanal İstanbul) 2025'te Bu Hizmeti Ülkemize Kazandırmış Oluruz, Buradan Deniz...

Bakan Turhan: "(Kanal İstanbul) 2025'te Bu Hizmeti Ülkemize Kazandırmış Oluruz, Buradan Deniz...

57 dakika önce

Bakan Turhan: "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar.

Bakan Turhan:
Bakan Turhan: "(Kanal İstanbul) 2025'te bu hizmeti ülkemize kazandırmış oluruz, buradan deniz araçları geçmeye başlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
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