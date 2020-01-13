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Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış...
7 saat önce
Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız."
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