Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Turhan: 'Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış...

7 saat önce

Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız."

Bakan Turhan:

Bakan Turhan: "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız."

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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